Ольга Бузова собирается открыть ещё один ресторан

Известная телеведущая нашумевшего проекта «Дом-2» Ольга Бузова планирует серьёзно развивать свой бизнес. Артистка сообщила поклонником об открытии второго ресторана.

Летом 2018 года Бузова открыла в центре столицы собственный ресторан, где предлагает посетителям заведения вкусную и полезную пищу, пишет «Телепрограмма». На этом Ольга решила не останавливаться. 32-летняя певица решила вплотную заняться бизнесом. На днях Ольга написала на своей страничке в социальных сетях, что собирается открывать второй ресторан. «Вот и подошло время для открытия моего второго ресторана! Тем кто угадает где он, подарю сертификат», - сообщила телеведущая.

Подписчики телезвезды предполагают, что открытие ресторана произойдет в Санкт-Петербурге, в родном городе Ольги Бузовой. Но пока что певица не раскрывает тайну.