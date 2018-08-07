Поклонники Ренаты Литвиновой восхищены красотой ее дочери

Поклонники российской актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой были изумлены, увидев, как выросла ее дочь Ульяна. 17-летняя девушка долгое время живет и учится во Франции, поэтому редко видится с мамой.

Накануне Рената продемонстрировала фотографию своей дочери, на которой та запечатлена лежащей на траве. Многие отметили невероятное сходство артистки и ее наследницы. Некоторые и вовсе сочли, что Ульяна может сделать превосходную карьеру модели с такой необычной внешностью, передает teleprogramma.pro.

Девушка очень напоминает свою звездную маму в юности. Более того, в своем возрасте у нее уже есть собственный стиль, который многим кажется самобытным и нестандартным.