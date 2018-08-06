У Юлии Началовой обострилось серьезное заболевание

Российская певица Юлия Началова уже долгие годы страдает из-за серьезного заболевания – подагры. Периодически, как сообщают источники в окружении звезды, у артистки происходят серьезные обострения.

Не так давно певица появилась на мероприятии "Мама года" в Москве. Многие заметили, что руки Юлии покрылись большими шишками. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на осведомленных приятелей Началовой, иногда суставы на руках и ногах женщины увеличиваются, что доставляет ей сильный дискомфорт.

Ранее Юлия призналась, что одиннадцать лет назад ей провели неудачную операцию по увеличению груди, после которой началось заражение крови. Сепсис стал причиной нарушения работы почек, что привело к развитию подагры. Теперь Началова постоянно следит за своим питанием: ей нельзя употреблять алкоголь, мясо и фаст-фуд.