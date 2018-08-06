"Главное, чтобы чайки платье не испортили". Летучая посетила полигон "Скоково"

Елена Летучая в выходные побывала на мусорном полигоне "Скоково" под Ярославлем. В Instagram телеведущей опубликовано видео, в котором Елена стоит на куче мусора в роскошном красном длинном платье.

На полигоне проходили съемки передачи под названием «Без мусора в голове». До этого съёмочными площадками стали такие же свалки в Подмосковье и мусоросжигательный завод в германском Оберхаузене.

Похоже, платье Елене было жалко. "Когда твоей задачей на съёмке не сказать правильно подводку, а чтобы чайки платье не испортили", - подписала видео Летучая. Зато обувь на телеведущей была соответствующая моменту. Это видно на фото, опубликованном телеведущей позднее.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)5 Авг 2018 в 6:17 PDT