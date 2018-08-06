У Ирины Шейк разглядели округлившийся живот
6 августа 2018, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Российская модель Ирина Шейк разместила на своей странице в Instagram фотографию из отпуска. На снимке Ирина сидит за столом в купальнике. Модель ждет второго ребенка, сделали тут же вывод поклонники.
Они разглядели на фото у 32-летней Ирины округлившийся живот и бросились поздравлять ее с беременностью. «Беременность украшает», «Она снова беременна, поздравления», «Наконец-то все ясно, видно животик», - отмечают в комментариях.
Звезда никаких официальных заявлений по этому поводу пока не делала.
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