У Ирины Шейк разглядели округлившийся живот

Российская модель Ирина Шейк разместила на своей странице в Instagram фотографию из отпуска. На снимке Ирина сидит за столом в купальнике. Модель ждет второго ребенка, сделали тут же вывод поклонники.

Они разглядели на фото у 32-летней Ирины округлившийся живот и бросились поздравлять ее с беременностью. «Беременность украшает», «Она снова беременна, поздравления», «Наконец-то все ясно, видно животик», - отмечают в комментариях.

Звезда никаких официальных заявлений по этому поводу пока не делала.