Юрий Лоза высказался о разводе Петросяна и Степаненко

Юрий Лоза рассказал, что ему постоянно звонят журналисты с просьбой прокомментировать развод Евгения Петросяна, но обсуждать эту тему он не хочет не из принципа, а из "элементарной осторожности".

Рок-музыкант отметил, что бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко может оказаться всего лишь пиаром, поэтому он и осторожничает в комментариях, чтобы потом не оказаться "в дураках". "Почему бы паре престарелых юмористов не устроить долгоиграющее шоу из собственной личной жизни?", - задается вопросом Лоза. Вероятно, что вся эта история, по его словам, является просто "неумной шуткой".

Евгений Петросян и Елена Степаненко женаты более 30 лет. Степаненко первой подала заявление в суд с иском о разводе и разделе имущества, потребовав 80 процентов нажитого имущества.