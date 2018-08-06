Вечером в понедельник, 6 августа, стало известно, что юмористка Елена Степаненко отказалась от "огромной квартиры" Евгения Петросяна, которая якобы составляет едва ли не половину всего имущества.

Адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин отметил, что артист предложил своей супруге забрать вышеуказанную жилплощадь, однако Елена Степаненко наотрез отказалась. Как уточняет телеканал "360", артистка требует около 80 процентов всего имущества, нажитого за время брака. Юрист подчеркнул, что для его клиента такие условия являются унизительными.

Жорин также потребовал отвода судьи, которая занимается ведением данного процесса, поскольку она якобы не предприняла усилий для заключения между Петросяном и Степаненко мирового соглашения.