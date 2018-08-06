Актриса Ева Лонгория появилась на красной дорожке через 7 недель после родов

Всемирно известная актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория недавно стала матерью. На днях 43-летняя знаменитость впервые появилась на красной дорожке с момента рождения первенца.

Ева прибыла на мероприятие в белом мини-платье, которое продемонстрировало ее стройные ноги. Многие отметили, что Лонгории удалось довольно быстро сбросить большое количество набранных за время беременности килограммов, поэтому она может позволить себе подобные наряды.

Напомним, в июне текущего года актриса родила мальчика, который получил имя Сантьяго Энрике. После этого она долго время не покидала свой дом и приняла участие лишь в одной фотосессии.