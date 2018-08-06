Юлия Началова "сдала" располневшую дочь Ларисы Долиной
6 августа 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Юлия Началова опубликовала фотографии с народной артисткой Ларисой Долиной и ее дочерью Ангелиной. Несколько месяцев хейтеры обсуждают располневшую Ларису Долину. А теперь еще и ее дочь "попалась".
Поклонники Долиной переживают, что у нее появились проблемы в личной жизни, поэтому она располнела. Единственная дочь Ларисы Александровны Ангелина еще недавно была очень стройной. В сети подозревают, что Лина надела платье свободного кроя, скрывая беременность, - сообщает "7 Дней".
Юлия Началова приехала в Юрмалу, немного отдохнуть на море. Певица призналась, что не была на море два года.
Артистка выложила в Инстаграм несколько своих фотографий и снимки с коллегами. Но получила не только массу комплиментов, но и критику. "Мдэээ... в 37 лет выглядеть ровесницей Долиной еще умудриться надо", - заметил один из хейтеров. Но большинство поклонников Началовой считают ее красавицей.
Напомним, Лариса Долина является крестной мамой дочери Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Верочки. Дочь Долиной Ангелина растит дочь Александру. Имя отца Сашеньки они не афишируют
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