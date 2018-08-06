Любовь Толкалина показала удивительное фото на речке

Любовь Толкалина оказывается не только красивая женщина, талантливая актриса, но и прекрасная пловчиха. Толкалина частенько выкладывает свои фотографии, но с целью продемонстрировать свою стройную спортивную фигуру. При любой возможности актриса совершает заплывы. Похудевшая Екатерина Скулкина опубликовала фото в купальнике

Видеозапись, как актриса нырнула в реку и поплыла, как настоящая спортсменка, удивило ее поклонников. Любу сравнили с русалочкой. "Красиво и не принуждённо плывёте. Как русалочка", - пишут в комментариях. Подписчики в Инстраграм по несколько раз просматривали это завораживающее видео. И природа под Владимиром прекрасная. "Прелесть какая! Глаз не оторвать! Есть с чего брать пример!", "Молодец!!!!! Здорово получаеться!!!!", "Отлично плаваете! Красиво", - хвалят актрису (орфография авторов сохранена).

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)5 Авг 2018 в 4:09 PDT

Отметим, особенно активно Любовь Толкалина стала выкладывать свои фотографии после расставания с Егором Кончаловским. Пара родила дочь, но до ЗАГСа режиссер актрису так и не довел.