Фото красавца-сына Сенчуковой и Рыбина с любимой девушкой взорвало сети
6 августа 2018, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Фото красавца-сына артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина с любимой девушкой взорвало сети. "Наша молодёжь, сын Василий и его девушка Дарья на отдыхе!!!", - рассказала 47-летняя Наталья о 19-летнем сыне и его избраннице.
Стройняшка Сенчукова сама выглядит очень молодо. "А нас с собой не взяли", - пошутила певица про сына и его подругу. Говорят, что Василий Рыбин и Дарья встречаются уже четыре года.
Сенчукова и Рыбин всегда старались вырастить сына умным, сильным, здоровым. Когда у маленького Васи были проблемы со здоровьем, они искали лучших врачей. Маленького Василия отдали заниматься спортом. И он достиг успехов в каратэ.
Сейчас Василий Рыбин - студент, учится на режиссёра театральных представлений и занимается музыкой. Пытается зарабатывать самостоятельно.
Поклонники пары Сенчукова - Рыбин отмечают, какая это дружная семья. Заметно, как Виктор Рыбин любит свою красавицу-жену.
"Вы самая клёвая пара !!! ", "Очень приятно на вас смотреть. Вы очень настоящие. Наталья вы красавица", - пишут Наталье в соцсети. Кстати, родители Василия не расстроились, что "их не взяли". Во-первых, у них есть корабль, они много времени проводят на реке. И в Москве всегда можно найти развлечение по душе, погулять, например, по бульварам.
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