Фото красавца-сына Сенчуковой и Рыбина с любимой девушкой взорвало сети

Фото красавца-сына артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина с любимой девушкой взорвало сети. "Наша молодёжь, сын Василий и его девушка Дарья на отдыхе!!!", - рассказала 47-летняя Наталья о 19-летнем сыне и его избраннице. Наталья Сенчукова показала идеальную фигуру в бикини

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official)3 Авг 2018 в 6:40 PDT

Стройняшка Сенчукова сама выглядит очень молодо. "А нас с собой не взяли", - пошутила певица про сына и его подругу. Говорят, что Василий Рыбин и Дарья встречаются уже четыре года.

Сенчукова и Рыбин всегда старались вырастить сына умным, сильным, здоровым. Когда у маленького Васи были проблемы со здоровьем, они искали лучших врачей. Маленького Василия отдали заниматься спортом. И он достиг успехов в каратэ.

Сейчас Василий Рыбин - студент, учится на режиссёра театральных представлений и занимается музыкой. Пытается зарабатывать самостоятельно.

Поклонники пары Сенчукова - Рыбин отмечают, какая это дружная семья. Заметно, как Виктор Рыбин любит свою красавицу-жену.

"Вы самая клёвая пара !!! ", "Очень приятно на вас смотреть. Вы очень настоящие. Наталья вы красавица", - пишут Наталье в соцсети. Кстати, родители Василия не расстроились, что "их не взяли". Во-первых, у них есть корабль, они много времени проводят на реке. И в Москве всегда можно найти развлечение по душе, погулять, например, по бульварам.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official)5 Авг 2018 в 10:47 PDT

Интересные фото своих детей опубликовали Лариса Гузеева и Ксения Собчак.