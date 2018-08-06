Похудевшая Екатерина Скулкина опубликовала фото в купальнике

Похудевшая звезда юмористического шоу Екатерина Скулкина смело показывает свои фотографии в купальнике. Екатерина отдыхает на море. Информацию, с кем именно и на каком курорте, она не рассекретила. Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина удивила новым имиджем

Минувшей весной актриса выложила в Инстаграм фото с сыном в бассейне. Екатерина Скулкина добилась потрясающего результата, похудев несколько лет назад на целых 20 килограммов.

Публикация от Ekaterina SKULKINA (@eskulkina)3 Авг 2018 в 1:35 PDT

И самое главное - она смогла удержать вес, не поправиться после похудения еще сильнее, как это бывает у некоторых людей. "Красавица Екатерина", "Я вас обожаю!!!! Красивейшая женщина!!!", "Катюша вы прекрасны", - шлют звезде КВН и Comedy Woman комплименты.

Екатерина Скулкина после похудения стала чаще размещать фотографии в соцсети.