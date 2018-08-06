Ксения Собчак впервые показала лицо маленького сына

Некоторое время назад Ксения Собчак отправилась вместе с мужем и сыном на отдых на Сардинию. Видимо, на отдыхе Ксении удалось расслабиться, и она решила впервые показать поклонникам лицо сына.

Телеведущая Ксения Собчак полтора года назад родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. По ее словам, рождение сына кардинально изменило ее отношение к детям и материнству.

Ксения, однако, не так часто балует своих почитателей фотографиями своего ребенка, хотя о его первых жизненных успехах все же с удовольствием рассказывает в своем блоге. И вот, наконец-то, она решилась опубликовать снимок, на котором видно лицо Платона.

«Думала, материнство – это только про «отдавать», а он столькому меня учит!», - подписала Ксения фотографию с сыном.

Поклонники пристально рассмотрели полуторагодовалого малыша и пришли к выводу, что Платон – просто вылитая копия своего дедушки, политика Анатолия Собчака, рассказывает «Телепрограмма».