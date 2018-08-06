Стас Пьеха скрывает новый роман от поклонников

Музыкант Стас Пьеха тщательно охраняет свою личную жизнь от публичного внимания. Лишь недавно поклонникам певца стало известно, что Стас вот уже год как не одинок после развода с женой.

Единственный официальный брак певца продлился недолго. Стас Пьеха развелся со своей женой Натальей Горчаковой, у них остался общий ребенок. В воспитании сына Стас принимает активное участие.

Лишь недавно поклонники (а скорей, поклонницы) выяснили, что сердце музыканта вновь несвободно. Его новой избранницей стала 28-летняя киевлянка Елизавета Клюзко. С ней Стас встречается вот уже год.

«Они давно знакомы, но чувства вспыхнули только год назад. Лиза – девушка разносторонняя, милая и скромная. Сочетание этих качеств и подкупило Пьеху», - поясняет «Телепрограмма».