Стас Пьеха скрывает новый роман от поклонников
6 августа 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Стас Пьеха тщательно охраняет свою личную жизнь от публичного внимания. Лишь недавно поклонникам певца стало известно, что Стас вот уже год как не одинок после развода с женой.
Единственный официальный брак певца продлился недолго. Стас Пьеха развелся со своей женой Натальей Горчаковой, у них остался общий ребенок. В воспитании сына Стас принимает активное участие.
Лишь недавно поклонники (а скорей, поклонницы) выяснили, что сердце музыканта вновь несвободно. Его новой избранницей стала 28-летняя киевлянка Елизавета Клюзко. С ней Стас встречается вот уже год.
«Они давно знакомы, но чувства вспыхнули только год назад. Лиза – девушка разносторонняя, милая и скромная. Сочетание этих качеств и подкупило Пьеху», - поясняет «Телепрограмма».
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