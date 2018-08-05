Рената Литвинова опубликовала фото в купальнике на яхте
5 августа 2018, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Обычно Рената Литвинова не любит размещать откровенные фотографии, но во время отдыха в Италии актриса решила сделать исключение. Режиссер проводит время вместе с друзьями на яхте, где и сделан снимок.
"В компании дерзкой Вивьен Вествуд всматриваемся в волны", - как всегда лаконично прокомментировала снимок Рената. "Шикарная женщина, на шикарной яхте", "Женщина — тайна! Очень атмосферные снимки!", - отмечают поклонники.
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