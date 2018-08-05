Рената Литвинова опубликовала фото в купальнике на яхте

Обычно Рената Литвинова не любит размещать откровенные фотографии, но во время отдыха в Италии актриса решила сделать исключение. Режиссер проводит время вместе с друзьями на яхте, где и сделан снимок.

"В компании дерзкой Вивьен Вествуд всматриваемся в волны", - как всегда лаконично прокомментировала снимок Рената. "Шикарная женщина, на шикарной яхте", "Женщина — тайна! Очень атмосферные снимки!", - отмечают поклонники.