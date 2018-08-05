Максим Виторган опубликовал видео, в котором его супруга танцует и поет
5 августа 2018, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Виторган и Ксения Собчак отдыхают в настоящий момент в Италии на Сардинии. Актер опубликовал в Инстаграме видео с поющей супругой, показав, как должна выглядеть счастливая женщина.
Время восемь часов утра, Ксения "идет, поет, спит", как прокомментировал ролик Виторган. Пение "своих" песен из кинофильма "Служебный роман" Собчак дополнила танцами. "Никогда не подумала, что Ксюша может быть такой", "«Классная....нет, ну правда....живая, непосредственная, настоящая", - отметили поклонники.
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