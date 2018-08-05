Земфира и Монеточка спели на разных сценах в Коломенском

Рок-звезда Земфира и начинающая набирать популярность певица Монеточка выступили на соседних сценах. В парке "Коломенское" тысячи любителей музыки собрались на фестивале "Пикник "Афиши". Галкин прокомментировал конфликт Земфиры с Монеточкой и Гречкой

Совсем недавно популярная певица Земфира раскритиковала молодых коллег Гречку и Монеточку, получивших известность благодаря Интернету. В Гречке Земфире не понравилось все: ни голос, ни внешность. А про Монеточку сказала, что, нормально выглядит, в отличие от Гречки, но голос омерзительный.

Организаторы фестиваля не решились предоставить Монеточке (Елизавете Гырдымовой) главную сцену. Монеточка выступила на Summer Stage - второй по значимости площадке "Пикника".

В Москве стоит жара. Но слушатели с интересом слушали ее песни. И подпевали ее хиты. Земфира вышла на главную сцену фестиваля уже вечером. И осчастливила своих многочисленных поклонников, исполнив песни "Прости меня моя любовь", "Прогулка", "Главное", "Жить в твоей голове", "Австралия", "Если мы выживем этим летом...", "Новые стансы к Августе".

Поклонники благодарили Земфиру словами: "Лучше всех", - сообщает ТАСС.

Публикация от Земфира • Live (@zemfiralive)4 Авг 2018 в 1:01 PDT

"Земфира, как всегда крута) Очень любим тебя! Просто будь и просто пиши песни"., - написали Земфире в Инстаграм.