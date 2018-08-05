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Фото Натальи Ветлицкой взбудоражило поклонников

5 августа 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Натальи Ветлицкой взбудоражило поклонников

Сейчас экс-солистка группы «Мираж» Наталья Ветлицкая живет в Испании, куда переехала на ПМЖ после рождения ребенка. Судя по фото писателя Александра Цыпкина, жизнь в этой солнечной стране идет ей на пользу.

Ветлицкая считает, что Москва - это настоящий «ад»

Ветлицкая считает, что Москва - это настоящий «ад»

Александр назвал популярную когда-то певицу "иконой стиля". Подписчики писателя пишут восторженные комментарии, восхищаясь 53-летней Ветлицкой , которая ведет здоровый образ жизни, не ест мяса, не пьет алкогольные напитки и увлекается йогой. "Ветлицкая вне времени",  "она такая же красавица", пишут в комментариях и благодарят писателя, что показал им любимую певицу.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Россия ввела ответные пошлины на американские товары

Россия ввела ответные пошлины на американские товары

С 5 августа Россия ввела таможенные пошлины на импорт товаров из США в ответ на ранее введенные Америкой пошлины на сталелитейную и алюминиевую продукции. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

//Политика

Трамп заявил, что США постоянно атакует «множество людей»

Трамп заявил, что США постоянно атакует «множество людей»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты постоянно атакует «множество людей». Президент Америки назвал страны, которые вмешиваются в дела их государства.

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//В мире

Премьер Черногории сообщил о решении НАТО открыть авиабазу в Албании

Премьер Черногории сообщил о решении НАТО открыть авиабазу в Албании

Премьер-министр Черногории Эди Рама сообщил о решении руководства НАТО по строительству первой авиабазы Североатлантического альянса на западных Балканах в центральной Албании.

//В мире

СМИ: Пентагон на днях представит доклад о создании Космического командования

СМИ: Пентагон на днях представит доклад о создании Космического командования

СМИ сообщают, что на следующей неделе Пентагон передаст Конгрессу доклад, в котором содержится план создания Космического командования Соединенных Штатов Америки, а не отдельных Космических сил страны.

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//Расследования

СК назначил судмедэкспертизы тел журналистов, погибших в ЦАР

СК назначил судмедэкспертизы тел журналистов, погибших в ЦАР

Следственный комитет России назначил экспертизы тел погибших в Центральноафриканской республике журналистов. В рамках исследований планируется установить точную причину гибели сотрудников СМИ.

//Общество

Они потребовали раздеться, преподаватель ВШЭ пожаловался на полицейский произвол

Они потребовали раздеться, преподаватель ВШЭ пожаловался на полицейский произвол

Преподаватель Высшей школы экономики столкнулся с грубыми нарушениями со стороны сотрудников полиции. Представители силовых структур забрали его в ОВД без объяснения причин, угрожали и заставляли раздеваться.

//Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина показала фигуру в бикини накануне родов

Жена Александра Овечкина показала фигуру в бикини накануне родов

Жена хоккеиста Александра Овечкина, младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасия продемонстрировала фигуру в бикини накануне родов. В последнее время на будущую мать "нападают" хейтеры.

//Шоу-бизнес

Леночка, утрем нос седому юмористу! Рустам Солнцев готов занять место Петросяна

Леночка, утрем нос седому юмористу! Рустам Солнцев готов занять место Петросяна

Громкий развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко прямо как бальзам для желтой прессы и повод для пиара для публичных персон разных мастей. Не мог остаться в стороне и шоумен Рустам Солнцев.

//Шоу-бизнес

Земфира и Монеточка спели на разных сценах в Коломенском

Земфира и Монеточка спели на разных сценах в Коломенском

Рок-звезда Земфира и начинающая набирать популярность певица Монеточка выступили на соседних сценах. В парке "Коломенское" тысячи любителей музыки собрались на фестивале "Пикник "Афиши".

//Общество

Певчая собора из Самары приехала в Петербурге на Lexus LX450, и авто украли

Певчая собора из Самары приехала в Петербурге на Lexus LX450, и авто украли

Певчая хора самарского Вознесенского собора приехала с мужем в Санкт-Петербург на автомобиле Lexus LX450. И в тот же день, в субботу, 4 августа, женщина жертвой автогонщиков.

//Новости партнеров

//Политика

Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США

Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в госдепартамент временного поверенного в делах Ф в США Дмитрия Жирнова. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт.

//Происшествия

Видео, как "Газель" в Пятигорске въехала в "мост глупости"

Видео, как "Газель" в Пятигорске въехала в "мост глупости"

Опубликовано видео с "Газелью", которая заехала под "мост глупости" в Пятигорске и там застряла. Автомобиль через какое-то время смогли освободить "из плена, но корпус машины сильно поврежден.

//Общество

В Швейцарии в результате крушения самолета Junkers 52 погибли 20 человек

В Швейцарии в результате крушения самолета Junkers 52 погибли 20 человек

Появилась уточненная информация об авиакатастрофе в Швейцарии. По данным полиции кантона Граубюнден, в результате катастрофы самолета Junkers 52 3 августа погибли 20 человек - 11 мужчин и 9 женщин.

//Шоу-бизнес

Фото Натальи Ветлицкой взбудоражило поклонников

Фото Натальи Ветлицкой взбудоражило поклонников

Сейчас экс-солистка группы «Мираж» Наталья Ветлицкая живет в Испании, куда переехала на ПМЖ после рождения ребенка. Судя по фото писателя Александра Цыпкина, жизнь в этой солнечной стране идет ей на пользу.

//В мире

В Новой Зеландии два горбатых кита застряли на пляже

В Новой Зеландии два горбатых кита застряли на пляже

В Новой Зеландии два горбатых кита оказались выброшенными на берег у города Даргвилл. Животных обнаружила местная супружеская пара во время прогулки и сразу сообщила властям.

//Общество

Жители Сургута и Нефтеюганска запечатлели в небе пролетающий НЛО

Жители Сургута и Нефтеюганска запечатлели в небе пролетающий НЛО

Жители Сургута и Нефтеюганска в субботу, 4 августа, запечатлели в небе пролетающий НЛО и обсуждают в сетях, что же это было на самом деле. Очевидцы решили, что засняли падение метеорита.

//Общество

Названа возможная дата похорон убитых в ЦАР журналистов

Названа возможная дата похорон убитых в ЦАР журналистов

Похороны российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, скорее всего, пройдут на следующей неделе во вторник или в среду. По словам глава пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Яна Радзевича, к этому времени должны закончатся следственные действия.

//Здоровье

Ученые рассказали о влиянии интернета на сон

Ученые рассказали о влиянии интернета на сон

Ученые доказали взаимосвязь между интернет-зависимостью и хроническим недосыпанием. Выяснилось, что привыкшие посидеть в Интернете перед сном рискуют обострением хронических заболеваний и падением работоспособности.

//Новости СМИ2

//Общество

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в воскресенье, 5 августа, в 14:46 мск в Индонезии на острове Ломбок. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями предупреждает о цунами.

//Общество

Сексуальная эволюция: ученые выяснили, как будут выглядеть женщины через 50 лет

Сексуальная эволюция: ученые выяснили, как будут выглядеть женщины через 50 лет

Эволюция человечества идет полным ходом, правда оказалось, что женщины и мужчины абсолютно по-разному реагируют на перемены в развитии. Ученые выяснили, как будут выглядеть оба пола примерно через 50 лет

//Общество

Трамп рассказал, как Америка будет погашать свой государственный долг

Трамп рассказал, как Америка будет погашать свой государственный долг

На своей официальной страничке в Twitter американский лидер Дональд Трамп сообщил, что денежные средства, полученные от введённых США пошлин, пойдут на погашение крупного государственного долга страны. При этом он также упрекнул Барака Обаму в накоплении этого долга.

//Туризм

Более 100 россиян застряли в Болгарии из-за поломки самолета Boeing

Более 100 россиян застряли в Болгарии из-за поломки самолета Boeing

Более 100 российский туристов застряли в Болгарии, не могут вылететь из-за неисправного авиалайнера. Россиянам придется заночевать в аэропорту Варны. Чартерный рейс LB 125 авиакомпании Bul Air во Внуково задерживается на 11 часов.

//Общество

Опубликовано видео поединка мужчины и бизона на оживленной трассе

Опубликовано видео поединка мужчины и бизона на оживленной трассе

Жителя американского штата Орегон Раймонда Рейнке арестовали за то, что он стал дразнить бизона в Йеллоустоунском национальном парке; видеозапись "поединка" очевидцы опубликовали в Интернете.

//Общество

Путин подписал закон о борьбе с самостроем

Путин подписал закон о борьбе с самостроем

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с "самостроем". Закон определяет основания для сноса "самостроя" и правила защиты прав добросовестных собственников таких строений.

//Новости Redtram

//Происшествия

В Москве произошел пожар в подвале детского сада

В Москве произошел пожар в подвале детского сада

Сегодня на юго-западе Москвы произошел пожар в подвале детского сада. Об этом сообщил источник в экстренных службах города агентству городских новостей «Москва».

//Общество

Татьяна Навка показала фото всей своей семьи

Татьяна Навка показала фото всей своей семьи

Татьяна Навка в Instagram опубликовала очень трогательный пост, посвященный ее большой семье. На снимке можно увидеть всех детей, которые с радостью проводят отдых с Дмитрием Песковым и знаменитой фигуристкой.

//Общество

Видео, как малыш в памперсе ушел один из детсада, попало в сети

Видео, как малыш в памперсе ушел один из детсада, попало в сети

Видеозапись, как малыш в подгузнике ушел один из детского сада, попало в сети. Шустрый самостоятельный мальчишка живет в Вологде. А "сбежал" он из частного детсада на улице Герцена.

//Шоу-бизнес

Костюшкин запустил флешмоб в поддержку больного Сергея Жукова

Костюшкин запустил флешмоб в поддержку больного Сергея Жукова

Стас Костюшкин решил поддержать своего коллегу Сергея Жукова во время болезни, запустив в Интернете массовый флешмоб. Проводится акция в Instagram с хэштегом #жуковбудьздоров.

//Общество

Власти Сочи объяснили, почему нет решетки на ливневке, в которую упал ребенок

Власти Сочи объяснили, почему нет решетки на ливневке, в которую упал ребенок

Власти Сочи объяснили, почему нет решетки на ливневке, в которую упал ребенок. Оказывается, ливневые канавы – единственный способ не допустить потопа в период сильных дождей.

//В мире

Испания прокомментировала попытку покушения на Мадуро

Испания прокомментировала попытку покушения на Мадуро

Власти Испании прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они отметили, что необходимо найти демократический выход из сложившейся в ситуации стране.

//В мире

Из-за сломанного самолета российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Из-за сломанного самолета российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Из-за сломанного самолета более сотни российских туристов не могут вылететь из аэропорта Варны в Болгарии. Согласно последней информации, россияне готовятся заночевать на территории авиагавани.

//В мире

Полиция Испании задержала трёх граждан Армении и Грузии

Полиция Испании задержала трёх граждан Армении и Грузии

Полиция Испании задержала в Марбелье трех граждан Армении и Грузии, подозреваемых в связях с организованной преступностью. Задержание трех преступников стало продолжением операции по обезвреживанию так называемой "армянской мафии".

//Наука

Ученые сообщили, что будет с Землей, если Солнце взорвется или остынет

Ученые сообщили, что будет с Землей, если Солнце взорвется или остынет

Всем известно, что жизнь на Земле полностью зависит от процессов, которые происходят на Солнце. Многие задумываются о том, что будет с нашей планетой, если на звезде произойдут серьезные изменения.

//Общество

РПЦ посоветовала священникам-видеоблогерам избегать хайпа и троллинга

РПЦ посоветовала священникам-видеоблогерам избегать хайпа и троллинга

РПЦ озаботилась тем, правильно ли священнослужители ведут видеоблоги, соответствует ли занятия законам божьим, и дали свои рекомендации, как правильно использовать во благо церкви современные технологии.

//Шоу-бизнес

Поклонники Алсу восхитились молодостью и красотой ее мамы

Поклонники Алсу восхитились молодостью и красотой ее мамы

Мама известной певицы Алсу поразила поклонников певицы своей молодостью и цветущим видом. Артистка опубликовала снимок с Разией Исхаковной в день ее рождения на своей страничке в соцсети Instagram.

//Политика

Эксперт высказался о новой должности Стивена Сигала

Эксперт высказался о новой должности Стивена Сигала

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко высказался в воскресенье о назначении американского актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России.

//Общество

Экс-вратарь «Ак Барса» призвал поддерживать геев в хоккее

Экс-вратарь «Ак Барса» призвал поддерживать геев в хоккее

Бывший вратарь казанской команды «Ак Барса» Андерс Нильссон, а ныне голкипер клуба «Ванкувер Кэнакс», обратился к общественности с просьбой поддержать людей нетрадиционной сексуальной ориентацией в хоккее.

//Происшествия

Метеорологи зафиксировали в Тихом океане мощный ураган «Гектор»

Метеорологи зафиксировали в Тихом океане мощный ураган «Гектор»

Метеорологи из Соединённых Штатов зафиксировали появление в Тихом океане мощный ураган «Гектор». Эксперты присвоили ему предпоследний класс опасности. На данный момент известно, что ураган «Гектор» находится в шести тысячах километров от Восточного побережья США.

//Происшествия

Мотосалон загорелся сегодня в Подмосковье

Мотосалон загорелся сегодня в Подмосковье

Мотосалон загорелся утром в воскресенье, 5 августа, в подмосковных Котельниках. Согласно последней информации регионального главка МЧС, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

//Общество

Бабушка сестёр-убийц сказала, что их отец - тиран

Бабушка сестёр-убийц сказала, что их отец - тиран

Бабушка трёх сестер, которые убили своего отца в Москве, заявила, что считает мужчину маньяком. По словам женщины, отец постоянно угрожал её внучкам.Она также сообщила, что мужчина «никогда не был нормальным».

//В мире

МИД: Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы

МИД: Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы

Российское руководство решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующую информацию в воскресенье предоставили в Министерстве иностранных дел России.

//Шоу-бизнес

Петросян сообщил поклонникам, что намерен расслабиться после долгого напряжения

Петросян сообщил поклонникам, что намерен расслабиться после долгого напряжения

Юморист Евгений Петросян на фоне разгоревшегося скандала с его разводом поделился с поклонниками подробностями своей жизни. Артист обратился к поклонникам на своей страничке в социальной сети.

//Происшествия

Тело девочки, унесенной течением реки в Сочи, нашли спасатели

Тело девочки, унесенной течением реки в Сочи, нашли спасатели

Утром в воскресенье, 5 августа, в Сочи удалось обнаружить тело маленькой девочки, которую унесло течением реки. Данную информацию предоставили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

//В мире

Эксперт высказался о словах экс-депутата Рады насчет эффекта санкций против РФ

Эксперт высказался о словах экс-депутата Рады насчет эффекта санкций против РФ

Российский политолог высказался о словах экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Филиндаша о неэффективности антироссийских санкций, в также недемократичности подобных действий украинских властей.

//Общество

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и области продлен

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и области продлен

Утром в воскресенье, 5 августа, стало известно о продлении "желтого" уровня погодной опасности в Москве и области. Соответствующая информация появилась сегодня на официальном сайте Гидрометцентра.

//В мире

Военнослужащие НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

Военнослужащие НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

В восточной части Афганистана в результате атаки террориста-смертника погибли военнослужащие НАТО. Происшествие, согласно последней информации источников, произошло рано утром в воскресенье, 5 августа.

//Шоу-бизнес

На Анастасию Волочкову "напали" из-за подозрений в злоупотреблении фотошопом

На Анастасию Волочкову "напали" из-за подозрений в злоупотреблении фотошопом

Подписчики Анастасии Волочковой в соцсети Instagram заподозрили балерину в злоупотреблении фотошопом. Причиной для нападок стал недавний снимок звезды, на котором она запечатлена в репетиционном зале.

//В мире

Житель Канады сорвал джекпот в размере 7,7 миллиона долларов

Житель Канады сорвал джекпот в размере 7,7 миллиона долларов

Житель Канады сорвал джекпот популярной национальной лотереи. Согласно последней информации организаторов, человек стал обладателем 10 миллионов канадских долларов или 7,7 американских долларов.

//В мире

Эксперт прокомментировал попытку покушения на президента Венесуэлы

Эксперт прокомментировал попытку покушения на президента Венесуэлы

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской дал комментарий по поводу попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам эксперта, противостоящие лидеру Венесуэлы силы просто не смогли легитимно выиграть на прошедшей президентской гонке.

//Расследования

В центре Санкт-Петербурга юношу ранили ножом

В центре Санкт-Петербурга юношу ранили ножом

В самом центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте мужчина ранил ножом молодого человека. Происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа, около 22.30 по московскому времени у дома номер 31.

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