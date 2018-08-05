Фото Натальи Ветлицкой взбудоражило поклонников
5 августа 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Сейчас экс-солистка группы «Мираж» Наталья Ветлицкая живет в Испании, куда переехала на ПМЖ после рождения ребенка. Судя по фото писателя Александра Цыпкина, жизнь в этой солнечной стране идет ей на пользу.
Александр назвал популярную когда-то певицу "иконой стиля". Подписчики писателя пишут восторженные комментарии, восхищаясь 53-летней Ветлицкой , которая ведет здоровый образ жизни, не ест мяса, не пьет алкогольные напитки и увлекается йогой. "Ветлицкая вне времени", "она такая же красавица", пишут в комментариях и благодарят писателя, что показал им любимую певицу.
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