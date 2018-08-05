Костюшкин запустил флешмоб в поддержку больного Сергея Жукова
5 августа 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Стас Костюшкин решил поддержать своего коллегу Сергея Жукова во время болезни, запустив в Интернете массовый флешмоб. Проводится акция в Instagram с хэштегом #жуковбудьздоров.
Акция призывает поклонников музыканта объединиться для поддержки кумира. Из-за болезни Жуков впервые за долгое время отменил свои выступления, несмотря на то, что концерты большого тура уже были прорекламированы, а билеты проданы.
Костюшкин опубликовал в своем Instagram видео, сопроводив его трогательным обращением. Он призвал присоединиться к флэшмобу и записывать свои видео в поддержку Сергея.
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