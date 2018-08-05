Петросян сообщил поклонникам, что намерен расслабиться после долгого напряжения
5 августа 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Юморист Евгений Петросян на фоне разгоревшегося скандала с его разводом поделился с поклонниками подробностями своей жизни. Артист обратился к поклонникам на своей страничке в социальной сети.
Петросян сообщил, что только что вернулся со съемок в свой номер и ощутил, как у него "с плеч свалилась гора". Юморист отметил, что снимал шесть номеров передачи, а до этого очень долго готовился к ним. Евгений Ваганович выразил надежду на то, что в будущем сезоне программа будет доставлять радость людям, а сам он в ближайшее время намерен расслабиться. "Так устроена наша актерская жизнь", – заключил артист.
Многие отметили, что Петросян не выглядит расстроенным или нервным, ходя судебное заседание, в рамках которого будут обсуждаться детали его бракоразводного процесса, состоится уже завтра.
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