Леночка, утрем нос седому юмористу! Рустам Солнцев готов занять место Петросяна

Громкий развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко прямо как бальзам для желтой прессы и повод для пиара для публичных персон разных мастей. Хайпнут на скандале с разделом имущества готовы все, кому не лень. Не мог остаться в стороне и шоумен Рустам Солнцев. Он выразил готовность заменить Петросяна и сделать его экс-супругу счастливой женщиной.

«Леночка, я сейчас к вам обращаюсь. Я пока на «вы», но думаю, со временем перейдем на «ты». Может замутим? А что, я молодой, холостой, у меня все работает», - обратился к артистке Рустам со страниц издания «СтарХит». Солнцев уверен, что настолько шикарная и известная женщина не должна быть одинока. Он готов поддержать ее после болезненного развода, стать ее опорой. И все это абсолютно из бескорыстных побуждений.

«У меня и квартира есть. Утрем нос старому, седому юмористу. Я вообще хороший, я положительная персона. Я вот сейчас на полном серьезе, Лен, ну, что тебе, в старости одной доживать? Тем более у нас пенсии маленькие. Я заработаю, замок построим рядом с Пугачевой. Вот все сделаю», - пообещал Солнцев.

Не известно заинтересуется ли Елена Григорьевна таким щедрым предложением шоумена, но пока она точно намерена заниматься бракоразводным процессом, который отнимаем много сил. Кроме того, адвокат Петросяна на своей странице в социальной сети намекнул, что женщина может быть вовсе не одинока.

«Супруги, фактически не являются таковыми уже около 15 лет. Степаненко живет своей полноценной жизнью (не стану пока вдаваться в подробности). Но до сих пор удавалось сохранять тёплые отношения и взаимное уважение. Однако, в окружении Елены Степаненко появились люди, которые убедили ее начать затяжной процесс по разделу имущества», - написал Евгений Жорин.

Жаль, что звездная пара не сумела договориться и мирно решить все вопросы и развода и раздела имущества, а сделали из этого очередное скандальное шоу.