Съемки телешоу «Давай поженимся» закончились скандалом

Съемки очередного выпуска «Давай поженимся» завершились очередным скандалом. Участница программы Анастасия Хиль рассказала в Сети, какие унижения ей пришлось пережить во время съемки программы.

По её словам, ведущие передачи «Давай поженимся» были за кулисами очень приветливыми и дружелюбными, но как только начались съемки – их как будто подменили. Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Тамара Глоба высмеивали внешний вид невесты и её финансовое положение, передает «7 дней». «35 лет — это уже 40-летняя баба ещё и с кредитом!», «Судя по виду, ты жрешь батон с колбасой по ночам?», «Зачем ты молодым?», - сказали ведущие в адрес девушки.

Анастасия Хиль призналась, что с большим трудом вынесла такую травлю и с радостью покинула Останкино. Несмотря на нетактичное поведение ведущих, девушка осталась довольна женихами, которых ей подобрала команда программы. Однако по условиям телепроекта невеста пока не может рассказать, получилось ли у неё построить личную жизнь или нет, пока программа не выйдет в эфир.