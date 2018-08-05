Адвокат Анджелины Джоли отказалась работать с актрисой: слишком "ядовитая"
5 августа 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат голливудской актрисы Анджелины Джоли отказалась от работы со знаменитостью. Согласно некоторой информации, юрист Лаура Вассер приняла такое решение из-за серьезных разногласий со звездой.
По словам адвоката, она была изумлена "истинным лицом" Джоли, которая оказалась чересчур "ядовитой". Напомним, Анджелина намерена получить единоличную опеку над шестерыми детьми и не желает делить их с Брэдом Питтом ни при каких условиях.
Как сообщает "7 Дней", некоторые друзья актрисы ранее заявили о том, что женщина ведет себя нелепо и необоснованно. Более того, в СМИ появились признания друзей Питта, которые утверждают, что Джоли – лицемерка. Якобы она занимается благотворительностью исключительно ради создания положительного имиджа.
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