Адвокат голливудской актрисы Анджелины Джоли отказалась от работы со знаменитостью. Согласно некоторой информации, юрист Лаура Вассер приняла такое решение из-за серьезных разногласий со звездой.

По словам адвоката, она была изумлена "истинным лицом" Джоли, которая оказалась чересчур "ядовитой". Напомним, Анджелина намерена получить единоличную опеку над шестерыми детьми и не желает делить их с Брэдом Питтом ни при каких условиях.

Как сообщает "7 Дней", некоторые друзья актрисы ранее заявили о том, что женщина ведет себя нелепо и необоснованно. Более того, в СМИ появились признания друзей Питта, которые утверждают, что Джоли – лицемерка. Якобы она занимается благотворительностью исключительно ради создания положительного имиджа.