Жена Александра Овечкина показала фигуру в бикини накануне родов

Жена хоккеиста Александра Овечкина, младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасия продемонстрировала фигуру в бикини накануне родов. В последнее время на будущую мать "нападают" хейтеры.

Недоброжелатели пишут молодой женщине о том, что за время беременности она набрала слишком много лишних килограммов, поэтому скоро Овечкин от нее уйдет к более стройной и молодой. Анастасия не стала опускаться до взаимных оскорблений, однако опубликовала шутливое видео, в котором сообщила, что поправилась на "сто кг", но при этом не унывает.

В коротком ролике можно увидеть дочь Глаголевой в открытом купальнике, который подчеркивает ее стройные ноги и худые руки, передает "7 Дней". Многие признали, что фигура Анастасии остается стройной даже на девятом месяце беременности. Супруга Овечкина отметила, что не приняла близко к сердцу слова хейтеров, поскольку старается даже к негативу относиться с иронией. Она добавила, что следует иметь высокую самооценку и по-настоящему любить себя.