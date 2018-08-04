Певица Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо. Артистка опубликовала в Инстраграм селфи, и ее поклонники заметили, что Ани сняла кольцо. Недавно в СМИ появились фотографии мужа певицы с девушкой в караоке-баре, в то время, как артистка была на гастролях. Завела мужа турка, жди, что он найдет себе Наташу, блогер о измене в семье Лорак

Ани Лорак познакомилась с Муратом Налчаджиоглу в Турции. Он работал менеджером о отеле. Молодые люди влюбились друг в друга. Мурат и Ани поженились, и он перееехал к жене в Киев. У пары родилась дочь. Поклонники Лорак были уверены, что их









кумир счастлива в браке. Но люди поопытнее не исключали измен турецкого мужа певицы. Так, блогер Лера Миро буквально месяц назад предупреждала, что русским дамам, стремящимся замуж за мусульман, надо сразу осознать, три жены для них - это норма, а две - это если денег мало.

Ани Лорак, узнав об измене мужа, выдержала паузу. Но и никаких заявлений делать певица пока не стала.

Только сняла кольцо и показала фото. Чтобы бы это значило?

"И все-то знают, что делать Каролине. Куда послать мужа и какого взять, кто ей лучше подходит. Но многие забыли, что это её СЕМЬЯ и все вы к этой СЕМЬЕ не имеете никакого отношения. Только им в СЕМЬЕ решать. Не слушайте никого, слушайте только свое сердце. Это Ваша жизнь, Каролина. Это Ваша СЕМЬЯ.", - советуют подписчики в Инстаграм.