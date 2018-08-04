Друг Петросяна: "Хорошие девочки окружают Евгения Вагановича"
4 августа 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Друг народного артиста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков считает, что в окружении артиста эстрады много хороших девочек. Новость о грядущем разводе 72-летнего Петросяна с его 65-летней супругой Еленой Степаненко шокировала их поклонников.
Ходят слухи, что Петросян любитель женского пола, и у него сейчас роман с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Брухунова приехала несколько лет назад работать в Москву из Тулы. Сейчас она является помощницей юмориста. Михаил Вашуков так охарактеризовал Татьяну в интервью изданию StarHit: "Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец". "Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество", — отметил Вашуков.
Он отметил, что сейчас у Петросяна отличное настроение, он сохраняет дружеские отношения с Еленой Степаненко и не торопится связывать себя обязательствами с Татьяной Брухуновой.
Петросян считает, что хорошие отношения с Еленой Григорьевной он сохранит и после развода.
Степаненко подала в суд иск на развод и раздел имущества. Разводом знаменитостей занимаются адвокаты.
У Елены Степаненко нет аккаунтов в соцсетях. По ее просьбе Петросян опубликовал видео, в котором она делится секретом уникального похудения.
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