Друг народного артиста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков считает, что в окружении артиста эстрады много хороших девочек. Новость о грядущем разводе 72-летнего Петросяна с его 65-летней супругой Еленой Степаненко шокировала их поклонников.

Ходят слухи, что Петросян любитель женского пола, и у него сейчас роман с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Брухунова приехала несколько лет назад работать в Москву из Тулы. Сейчас она является помощницей юмориста. Михаил Вашуков так охарактеризовал Татьяну в интервью изданию StarHit: "Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец". "Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество", — отметил Вашуков.

Он отметил, что сейчас у Петросяна отличное настроение, он сохраняет дружеские отношения с Еленой Степаненко и не торопится связывать себя обязательствами с Татьяной Брухуновой.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)2 Авг 2018 в 10:08 PDT

Петросян считает, что хорошие отношения с Еленой Григорьевной он сохранит и после развода.

Степаненко подала в суд иск на развод и раздел имущества. Разводом знаменитостей занимаются адвокаты.

У Елены Степаненко нет аккаунтов в соцсетях. По ее просьбе Петросян опубликовал видео, в котором она делится секретом уникального похудения.