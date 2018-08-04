Наталья Рудова заинтересовала новым видео в кровати
4 августа 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Наталья Рудова заинтересовала своих поклонников новым видео в кровати. Рудова выложила видео, восхитившее ее подписчиков, в Инстаграм. Наталья просто лежит без одежды и смотрит в объектив камеры.
"... ты как всегда изумительна", "Рудова, нельзя быть красивой такой! просто нереально шикарная"- пишут в комментариях красавице-блондинке.
"Ветер перемен ходит мимо нас.
Я задержу момент, забудь который час.
Помолчи со мной, как будто по душам.
Здесь не нужно слов;
Покажи, покажи, что ты можешь делать.
Танцуй со мной, нам далеко до рассвета.
Я сам не свой, когда ты полураздета...", - вот так подписала она ролик.
Наталья Рудова постоянно интригует своих поклонников в сети, выкладывая фото то в бикини, то в мини. Но о личной жизни - ни слова. 35-летняя звезда сериалов "Универ. Новая общага", "Татьянин день" - недавно выкладывала фото с 19-летним сыном российского миллиардера Сергея Саркисова.
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