Наталья Рудова заинтересовала новым видео в кровати

Актриса Наталья Рудова заинтересовала своих поклонников новым видео в кровати. Рудова выложила видео, восхитившее ее подписчиков, в Инстаграм. Наталья просто лежит без одежды и смотрит в объектив камеры. Наталья Рудова отбила у дочери бизнесмена сына миллиардера?

"... ты как всегда изумительна", "Рудова, нельзя быть красивой такой! просто нереально шикарная"- пишут в комментариях красавице-блондинке.

"Ветер перемен ходит мимо нас.

Я задержу момент, забудь который час.

Помолчи со мной, как будто по душам.

Здесь не нужно слов;

Покажи, покажи, что ты можешь делать.

Танцуй со мной, нам далеко до рассвета.

Я сам не свой, когда ты полураздета...", - вот так подписала она ролик.

Публикация от rudovanata (@rudovanata)3 Авг 2018 в 12:15 PDT

Наталья Рудова постоянно интригует своих поклонников в сети, выкладывая фото то в бикини, то в мини. Но о личной жизни - ни слова. 35-летняя звезда сериалов "Универ. Новая общага", "Татьянин день" - недавно выкладывала фото с 19-летним сыном российского миллиардера Сергея Саркисова.