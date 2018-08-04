Владимир Кличко расстался со своей возлюбленной после 9 лет отношений

Американская актриса Хайден Панеттьери и украинский боксёр Владимир Кличко расстались после девяти лет романа. О разрыве пары сообщила мама актрисы. По её словам, в жизни Хайден происходит много нового.

Инициатором расставания стала 28-летняя Панеттьери. Девушку заметили в компании загадочного незнакомца. Папарацци смогли сфотографировать актрису, когда она выходила из ресторана, держа за руку своего нового возлюбленного. При этом на пальце Хайден не было кольца, которое ей подарил Кличко в 2013 году.

В 2014 году Владимир Кличко и Хайден Панеттьери собирались официально связать себя узами брака, однако церемония перенеслась из-за беременности девушки. Несмотря на то, что пара уже не вместе, Кличко и Панеттьери удалось сохранить дружеские отношения ради их трёхлетней дочери Кайи Евдокии.