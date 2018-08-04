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Адвокаты Петросяна подали встречный иск к Степаненко

4 августа 2018, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокаты Петросяна подали встречный иск к Степаненко
фото: соцсети

Защищать юмориста Евгения Петросяна при разводе с артисткой эстрады Еленой Степаненко будет адвокат Сергей Жорин. Елена Степаненко подала заявление о расторжении брака и иск о разделе совместного нажитого имущества, претендуя на гораздо большую его часть - 80 процентов. 

Юмористы Петросян и Степаненко раздельно живут уже 15 лет

Юмористы Петросян и Степаненко раздельно живут уже 15 лет

Адвокат, отстаивающие интересы многих звезд российского шоу-бизнеса, рассказал, что Евгений Петросян в рамках бракоразводного процесса подал встречный иск к Елене Степаненко. Защита Петросяна подчеркнула, что артист готов к диалогу и компромису, - сообщает ТАСС.

Как отметил Жорин, иск Степаненко написан некорректно. Юрист пояснил, что в шапке документа артистка просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака, - сообщает РИА Новости. "Мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает Елена Степаненко", — уточнил адвокат Евгения Петросяна. Сергей Жорин рассказал издания StarHit, что супруги не живут вместе уже 15 лет,  и вопрос о разводе стоял уже давно.

Новость о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стала самой популярной в минувшую пятницу в Интернете.  Петросян уже прокомментировал появившуюся в прессе информацию о разводе со своей супругой. 

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