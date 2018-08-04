Поклонники Жанны Фриске требуют от Малахова оставить в покое память певицы

Жизнь певицы Жанны Фриске до сих пор находится под прицелом масс-медиа. Казалось бы, и поклонники и журналисты в курсе всех перипетий ее любовных и семейных отношений, но спустя три года после ее смерти открываются новые подробности.

Очередная программа Андрея Малахова был посвящена отношениям Жанны Фриске и танцора из ее коллектива Петра Никитина. Не смотря на то, что в передаче довольно тактично и даже трепетно было рассказано о почти 5–летней романе популярной певицы, поклонники звезды крайне негативно отнеслись «к спекуляции на имени умершей исполнительницы». Они завалила Малахова гневными комментариями с требованием не порочит имя своего кумира.

Впервые об отношениях Жанны с Петром стало известно весной. Тогда мужчина в одном из федеральных каналов дал откровенное интервью. Но зрители не поверили в красивую сказку о тайной любви Жанны, они решили, что молодой человек просто пиарится на славе любимицы публики. Но детектор лжи, который Никитин прошел в студии у Малахова подтвердил правдивость слов танцора. Однако это никак не повлияло на настроение зрителей. Они клеймили позором ведущего.

«Тошнит уже от вашей передачи. Все знакомые плюются от нее. Оставьте в покое хотя бы ушедших. Сколько можно трепать имя Жанны. Хотя в погоне за рейтингом вам плевать на всех и вся, вам надо зарабатывать на отдых на Мальдивах». «Бедная Жанна, так рано ушла от нас и до сих пор полощут ее имя. Зачем через столько лет ходить по ток-шоу, зачем все это показывать? Тем больше нет?», «Малахов конкретно возненавидел Первый канал и Шепелева в том числе. А Жанна - разменная монета», - писали пользователи в комментариях.

Но был и те, кто вступил в спор с разгневанными фанатами: «Странно, когда обсуждают Майкла Джексона, Цоя, Гурченко, да хоть семью Романовых, никого же не бесит, все смотрят, слушают, хотя вот их уж точно нет "сотню" лет, но при этом вы не кидаетесь со словами "оставьте его/её в покое", а тут Фриске жизнь затронули, всё, кощунство! Чем она отличается от остальных? На то она и звезда, чтобы в её белье копались несколько веков даже после её кончины».