Певица Саша будет судиться из-за сорванного отпуска в Турции

Российская певица Саша потратила на отпуск в одном из отелей Турции 500 тысяч рублей. Женщина надеялась "райский" отдых со своим ребенком и мамой, у которой сахарный диабет. Но уже во время заселения в отель возникли проблемы.

В номере не работали кондиционеры, из-за которых самочувствие ее матери заметно ухудшилось. Саша попросила вызвать врача, но просьба ни к чему не привела. Певица решила переселиться в другое место, но представители турфирмы не организовали трансфер должным образом, а водитель просто выбросил на землю их вещи и инвалидную коляску.

"Судиться с агентством буду однозначно, поскольку это какое-то безобразие. Я заплатила приличные деньги не для того, чтобы мне трепали нервы", - заявила Саша, передает "СтарХит".