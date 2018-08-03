СМИ: Федор Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
3 августа 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
По подсчетам экспертов, режиссер Федор Бондарчук выложил за новое гнездышко около 90 миллионов рублей в зависимости от состояния квартиры. Вместо отпуска он занимался поиском нового жилья.
Апартаменты Федора, которые он, по слухам, купил, чтобы к Новому году переехать в квартиру вместе со своей невестой Паулиной Андреевой, составляют около ста квадратных метров.
Как пишут СМИ, режиссер выбрал самое хорошее время для приобретения. Кризис снизил цены на элитную недвижимость в Москве снизились. Года два назад Бондарчкук пришлось бы переплатить как минимум десять миллионов.
Объект круглосуточно охраняют. Недалеко находятся два парка, так что будет где погулять с новой возлюбленной. Сейчас в квартире идет ремонт.
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