Равшана Куркова носит обручальное кольцо. Вышла замуж?

Актриса театра и кино Равшана Куркова носит кольцо на безымянном пальце правой руки. Поклонники 37-летней актрисы решили, что Равшана вышла замуж за своего коллегу Станислава Румянцева.

Слухи об их романе появились еще год назад. В сети обсуждают, что на пальчике актрисы колечко обручальное. Если Куркова действительно вышла замуж на Румянцева, то это ее третий брак. Актер на 10 лет моложе красавицы - актрисы.

Обручальное кольцо на пальце Равшаны Курковой рассмотрели ее подписчики в Инстаграм на новых фотографиях. Хотя еще год назад некоторые СМИ писали, что актеры расписались, но свадьбы не было.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)23 Июл 2018 в 6:51 PDT

Но вот фото с избранником актриса не публикует, как и не комментирует свою личную жизнь.

Первый раз Равшана Матчанова - уроженка Ташкента - будучи студенткой вышла замуж за фотографа Семена Куркова. Она забеременела, но потеряла ребенка. Молодые супруги не смогли сохранить отношения и развелись. В 2004 году Равшана вышла замуж за актера Артема Ткаченко. Их брак продержался четыре года.



