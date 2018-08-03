Сходство Веры Брежневой со старшей дочерью поразило поклонников
3 августа 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Вера Брежнева поразила поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена со старшей дочерью Соней Киперман. Многие отметили, что артистка и семнадцатилетняя девушка невероятно похожи.
Две блондинки появились на мероприятии в черных вечерних платьях и массивных колье. Они обе распустили волосы и сделали почти один и тот же макияж.
Фолловеры Брежневой заявили, что Веру и Соню почти невозможно отличить друг от друга даже при ближайшем рассмотрении. Это говорит не только о том, что девушке передалась материнская красота, но также свидетельствует о силе воле 36-летней певицы, которая выглядит почти ровесницей своей дочки.
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