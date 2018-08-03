Состояние Армена Джигарханяна после скандального развода поразило его учеников

В минувший понедельник, 1 августа, Армен Джигарханян появился на сборе коллектива своего театра. Присутствовавшие на мероприятии были шокированы тем, насколько сложно артисту было передвигаться.

Армен Борисович вышел к своим сотрудникам в сопровождении помощника. Более того, актер и режиссер вынужден был держаться за поручень. Коллеги и ученики встретили своего учителя громкими аплодисментами, а он в свою очередь пожелал им успехов, передает "СтарХит".

Многие решили, что состояние здоровья Джигарханяна существенно ухудшилось после скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Супруги официально расторгли брак в ноябре прошлого года.