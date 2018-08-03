Ксения Алферова опубликовала оригинальное фото с дочкой
3 августа 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Ксения Алферова опубликовала оригинальное семейное фото с дочкой. Алферова довольно закрытый человек, ни разу не представила общественности из с Егором Бероев дочь Евдокию. Сейчас девочке 11 лет.
"Все, сдаюсь! По заявкам некоторых трудящихся, выкладываю фото с дочкой!!!!!", - подписала снимок в Инстаграм Ксения. И объяснила: "Инстаграм, не семейный альбом".
Многие поклонники Алферовой поняли ее решение, поддержали. "И это правда, у каждого своя жизнь и свои правила", "да и не нужно детей особо выставлять напоказ...Пусть берегут ребенка, пока нежный возраст! Успеет еще попиариться на камеру. А сейчас пока пусть только семейные! Узкому кругу".
А кто-то предположил, что у Алферовой и Бероева дочка приемная. На что Ксения сразу ответила: "Приёмная? Да вроде еще вчера была родная!" Ксения Алферова родила дочь 11 лет назад в Италии. И сейчас актриса любит отдыхать в этой стране. У нее на острове Сицилия появились хорошие друзья.
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