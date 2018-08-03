Ксения Алферова опубликовала оригинальное фото с дочкой

Актриса Ксения Алферова опубликовала оригинальное семейное фото с дочкой. Алферова довольно закрытый человек, ни разу не представила общественности из с Егором Бероев дочь Евдокию. Сейчас девочке 11 лет. 44-летняя Ксения Алферова вновь поразила стройной фигурой в бикини

"Все, сдаюсь! По заявкам некоторых трудящихся, выкладываю фото с дочкой!!!!!", - подписала снимок в Инстаграм Ксения. И объяснила: "Инстаграм, не семейный альбом".

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)1 Авг 2018 в 7:26 PDT

Многие поклонники Алферовой поняли ее решение, поддержали. "И это правда, у каждого своя жизнь и свои правила", "да и не нужно детей особо выставлять напоказ...Пусть берегут ребенка, пока нежный возраст! Успеет еще попиариться на камеру. А сейчас пока пусть только семейные! Узкому кругу".

А кто-то предположил, что у Алферовой и Бероева дочка приемная. На что Ксения сразу ответила: "Приёмная? Да вроде еще вчера была родная!" Ксения Алферова родила дочь 11 лет назад в Италии. И сейчас актриса любит отдыхать в этой стране. У нее на острове Сицилия появились хорошие друзья.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)2 Авг 2018 в 6:22 PDT