Вдова Дмитрия Хворостовского впервые после смерти супруга уехала отдыхать

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс, которая очень тяжело переживала потерю своего возлюбленного, впервые с момента его смерти едет на отдых. Женщина и ее двое детей решили сменить обстановку.

Флоранс сообщила поклонникам, что отправляется в Майами впервые без "любимого Димы". Женщина вновь призналась, что любит мужа и скучает по нему, передает teleprogramma.pro.

На фотографии, опубликованной в соцсети Instagram, женщина позирует в салоне самолета вместе с Ниной и Максимом. Поклонники отметили, что члены семьи Дмитрия Хворостовского наконец-то улыбаются. Вероятно, они смогли пережить наиболее тяжелые времена.