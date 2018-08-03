Вдова Дмитрия Хворостовского впервые после смерти супруга уехала отдыхать
3 августа 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс, которая очень тяжело переживала потерю своего возлюбленного, впервые с момента его смерти едет на отдых. Женщина и ее двое детей решили сменить обстановку.
Флоранс сообщила поклонникам, что отправляется в Майами впервые без "любимого Димы". Женщина вновь призналась, что любит мужа и скучает по нему, передает teleprogramma.pro.
На фотографии, опубликованной в соцсети Instagram, женщина позирует в салоне самолета вместе с Ниной и Максимом. Поклонники отметили, что члены семьи Дмитрия Хворостовского наконец-то улыбаются. Вероятно, они смогли пережить наиболее тяжелые времена.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес