Модель Зомби Бой с татуировкой черепа на лице обнаружен мертвым

Знаменитый во всем мире канадский манекенщик Рик Дженест, известный под псевдонимом Зомби Бой, обнаружен мертвым. О происшествии журналистам стало известно вечером в минувший четверг, 2 августа.

Согласно последней информации, 32-летний Зомби Бой, который был очень востребован в последнее время, принял решение добровольно уйти из жизни. Как сообщает портал teleprogramma.pro, тело мужчины обнаружили сотрудники канадской полиции.

Поклонники Дженеста шокированы данной новостью. Информации о дате и месте похорон к настоящему моменту не поступало.

Напомним, Зомби Бой прославился на весь мир своими татуировками, которые покрывали почти все части его тела и даже лицо.