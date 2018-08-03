Модель Зомби Бой с татуировкой черепа на лице обнаружен мертвым
3 августа 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый во всем мире канадский манекенщик Рик Дженест, известный под псевдонимом Зомби Бой, обнаружен мертвым. О происшествии журналистам стало известно вечером в минувший четверг, 2 августа.
Согласно последней информации, 32-летний Зомби Бой, который был очень востребован в последнее время, принял решение добровольно уйти из жизни. Как сообщает портал teleprogramma.pro, тело мужчины обнаружили сотрудники канадской полиции.
Поклонники Дженеста шокированы данной новостью. Информации о дате и месте похорон к настоящему моменту не поступало.
Напомним, Зомби Бой прославился на весь мир своими татуировками, которые покрывали почти все части его тела и даже лицо.
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