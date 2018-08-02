Тарасов выложил в сеть видео родов жены Анастасии

Футболист, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов через несколько дней после появления на свет дочки выложил в Инстаграм видеозапись родов своей супруги Анастасии Костенко. Судя по видео, Тарасов записал ролик для дочки. В самом начале он обращается к "доче". Милонов раскритиковал Бузову и пожелал телеведущей пойти доить коров

Пока к Анастасии шли схватки, Дмитрий нежно поглаживал ее по руке. Он находился с женой все время, до самого появления на свет малышки. После того, как врач осмотрел и запеленал девочку, Тарасов первым взял дочь на руки. "Секунды, когда жизнь меняется навсегда", - подписал короткое видео молодой отец. Поклонники пары поздравляют родителей с рождением дочки.

Это же видео появилось в Инстаграм Анастасии. Молодая мама теперь делится со своими подписчиками секретами ухода за малышкой. Няни у девочки нет. "Практически никого с мужем сейчас не подпускаем к нашей малышке. У нас «четвёртый триместр», стараемся со всем справляться сами. Первую неделю со мной находилась моя Мама. Вводила, так сказать, в материнство", - рассказала жена Тарасова.

"Пугали бессонными ночами, депрессией послеродовой и тем, что ничего не буду успевать. Каков итог? Все просто супер", - написала Настя и призвала женщин не делиться негативным опытом.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)31 Июл 2018 в 7:34 PDT

Так как глава семейства часто уезжает на сборы, Анастасия с дочкой осталась одна.