Стилисту Владу Лисовцу провели экстренную операцию на лице и теперь две недели ему придется ходить с повязкой. Лисовца в институт имени Склифосовского доставили на "скорой помощи". Медики, осмотрев звездного пациента, сразу решили, что придется наложить швы.

Стилист после выписки из "Склифа" рассказал подробности. Лисовец признался, что лето он предпочитает проводить в Москве. В один из вечеров он катался на самокате и упал. Из подробностей он указал: "Сам виноват". К счастью, переломов не оказалось. Но подбородок пришлось зашивать. Операция прошла успешно, рану зашили.

"Вот теперь и не скажешь, что я без круговой подтяжки лица. Справка есть, шили", - подписал фото Влад Лисовец. Он красочно описал трехчасовое пребывание в клинику, в которую привозят очень разных людей с очень разными диагнозами. "А вы, друзья, будьте аккуратны, берегите здоровье и смотрите хорошее кино с юмором по жизни", - пожелал Лисовец подписчикам. И они ему пожелали беречь себя.