Юлия Савичева произвела в Сети фурор своими архивными фото
2 августа 2018, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российская певица Юлия Савичева произвела фурор в Сети своими архивными фото. 31-летняя артистка выложила на своей страничке фотографию девятилетней давности.
Как передаёт «Телепрограмма», выпускница «Фабрики звёзд-2» неоднократно меняла образ. Артистка часто экспериментировала со своей внешностью: то она делала короткие стрижки ежик, то отращивала локоны и укладывала волосы в ретростиле 50-х годов. Однако после рождения дочери певица решила кардинально изменить свой имидж. Если ранее Савичеву можно было увидеть в рваных джинсах и цветных футболках, то сейчас исполнительница предпочитает более женственные наряды. Опубликовав архивную фотографию с короткой стрижкой, поклонники с трудом узнали Юлию. «Савичеву не узнать!!», «Как пацанка», - написали пользователи Сети.
Преданные поклонники заметили преображение певицы и по достоинству оценили утончённость и внешние данные молодой артистки.
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