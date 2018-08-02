Очередная диета довела Сашу Савельеву до больницы

Солистка коллектива "Фабрика" Саша Савельева решила опробовать на себе метод голодания. Тем более что ей это проще простого: зависимости от еды нет, да и предпочтений особых в блюдах тоже. Ольга Бузова оказалась под капельницей

Однако после 36-часового эксперимента почувствовала Саше стало нехорошо до такой степени, что пришлось вызывать "скорую", рассказала артистка "7 Дней". Запас необходимых веществ в организме певицы пришлось восстанавливать с помощью капельниц. К счастью, особого ущерба здоровью голодание организму Савельевой не нанесло и в скором времени ее отправили домой.