Джастин Бибер тайно женился на племяннице известного голливудского актера

В Сети появилась информация о том, что известный 24-летний певец Джастин Бибер решил жениться на племяннице знаменитого голливудского актёра Алека Болдуина.

В этом году Джастин возобновил отношения с 22-летней моделью Хейли Болдуин, передаёт «Телепрограмма». Поклонники заметили на руке девушки кольцо с огромным бриллиантом. Спустя время, пара подтвердила помолвку. Как признаётся артист, дату они выбрали неслучайно. «Мы обручились на седьмой день седьмого месяца, и это прекрасно. Число семь — это число духовного совершенства», - сказал Бибер.

При этом отмечается, что несколько дней назад влюбленные встречались с пастором, а Хейли сменила помолвочное кольцо на обручальное. Поклонники подумали, что пара решила пожениться как можно скорее, однако ни Джастин ни Хейли не комментируют слухи о своём бракосочетании.