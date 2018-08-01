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Наташа Королева развлекала толпу на "свадьбе" Димы Билана

1 августа 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева развлекала толпу на "свадьбе" Димы Билана
Фото: Instagram

Певица Наталья Королева развлекала гостей на «свадьбе» Димы Билана. На своей странице в Instagram она разместила ролик со съемок нового видеоклипа певца.  Но, кажется, пользователи не оценили юмор.

«Ах эта свадьба, пела и плясала! Я с огромным удовольствием снялась в клипе у замечательных, талантливых Билана и Полины. Как символ 90-х, под нетленку про «Синих лебедей», поздравляла молодых в их счастливый день свадьбы!», - написала Королева в социальной сети.

Роль невесты в клипе исполнила певица Polina. Поклонники не сразу поняли, что речь идет не о настоящей свадьбе, а всего лишь о съемках видео. «Наташу пригласили вместо циган?», «На фоне Российского флага... зачем такой чёрный юмор. До чего докатилась российская эстрада. Была лучшего мнения о Наташе и Диме. Полное разочарование. Какая-то волна непонятной пошлости... ну у Киркорова с головой понятно проблемы, Басков... Теперь Билан и Королева. А россияне в восторге! Ужас, никакой морали, полный отстой», «Как народ устал от вашей безвкусицы и пошлятины!», «Когда была с Николаевым был вкус, а сейчас колхоз чем дальше тем смешнее», - по достоинству «оценили» пользователи новое творение Билана и Королевой.

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