Певица Наталья Королева развлекала гостей на «свадьбе» Димы Билана. На своей странице в Instagram она разместила ролик со съемок нового видеоклипа певца. Но, кажется, пользователи не оценили юмор.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)1 Авг 2018 в 12:59 PDT

«Ах эта свадьба, пела и плясала! Я с огромным удовольствием снялась в клипе у замечательных, талантливых Билана и Полины. Как символ 90-х, под нетленку про «Синих лебедей», поздравляла молодых в их счастливый день свадьбы!», - написала Королева в социальной сети.

Роль невесты в клипе исполнила певица Polina. Поклонники не сразу поняли, что речь идет не о настоящей свадьбе, а всего лишь о съемках видео. «Наташу пригласили вместо циган?», «На фоне Российского флага... зачем такой чёрный юмор. До чего докатилась российская эстрада. Была лучшего мнения о Наташе и Диме. Полное разочарование. Какая-то волна непонятной пошлости... ну у Киркорова с головой понятно проблемы, Басков... Теперь Билан и Королева. А россияне в восторге! Ужас, никакой морали, полный отстой», «Как народ устал от вашей безвкусицы и пошлятины!», «Когда была с Николаевым был вкус, а сейчас колхоз чем дальше тем смешнее», - по достоинству «оценили» пользователи новое творение Билана и Королевой.