После смерти мужа, она не хотела петь, замкнулась в себе, сестра о Софии Ротару

Сестра Софии Ротару в детстве мечтала быть похожа на свою знаменитую сестру. Аурика рассказала о своей семье, о юности певицы, ее браке и том, как обе сестры пережили страшное горе – потерю любимых мужей.

Когда Аурика заканчивала школу, ее сестра София уже была известной, ее успехами гордились в семье, особенно отец. Михаил Федорович в молодости тоже мечтал о сцене, у него был потрясающе красивый тембр и сильный голос. Но жизнь сложилась иначе - война, большая семья, шестеро детей. Он с самого детства разглядел в маленькой Соне будущую звезду.

«Когда приходили в дом гости и засиживались допоздна, папа поднимал спящую, совсем еще маленькую Сонику и просил спеть. Ставили ее на табуреточку, и она исполняла какую-нибудь молдавскую песню. За это давали конфетки или даже денежку – 20–30 копеек. Он говорил: «Вот она станет настоящей артисткой!», - рассказала сестра Софии Ротару «Собеседнику».

Известность для юной Софии Ротару началась тогда, когда девушка выиграла республиканский конкурс художественной самодеятельности и ее фотографию напечатали в журнале «Украина». Этот журнал попал в руки Анатолия Евдокименко, который в это время служил на Урале. Он влюбился в девушку с обложки с первого взгляда и разыскал ее в общежитии Черновицкого музыкального училища.

«Сколько же он за ней ухаживал! Не один год. Приглашал на свидания, но Соня вместо себя подруг посылала. И все же его терпение и настойчивость были вознаграждены, Соня ответила взаимностью. Свадьбу они сыграли в сентябре 1968 года. В августе 1970 года Русланчик у них родился», - вспоминает Аурика.

Специально для своей любимой Анатолий создал ансамбль «Червона рута». Вместе они ездили на гастроли, он трепетно заботился о жене, старался все сделать для ее комфорта. Это были 34 прекрасных года, прожитые парой в любви, согласии и слаженной работе. Но все разрушила болезнь.

Сначала здоровье Анатолия подкосил инсульт. «Только пришел в себя от болезни, через год – второй. Тогда уже потерял речь. Сонечка долго его лечила. Отлучалась только на концерты да в церковь помолиться. В 2002 году Толю снова положили в больницу, и уже там случился третий инсульт, последний... Толик ушел, не приходя в сознание, на руках у Сони», - сообщила журналистам сестра известной артистки.

Смерть любимого супруга София Ротару переживала очень болезненно. Она на полгода пропала с телеэкранов, отказывалась от всех концертов и съемок. Не хотела петь и замкнулась в себе. «Каждый день с утра ходила на кладбище к мужу и проводила в беседах с ним по несколько часов. Однажды вечером сын Руслан посадил ее напротив и сказал: «Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется там». И убедил Соню снова начать петь...», - рассказала о горе сестры Аурика.

А через три года беда пришла и в дом самой Аурики, ее муж Владимир скоропостижно скончался. И уже очередь помогать младшей сестре пришла для Софии Ротару. «После смерти Володи я на три месяца впала в депрессию. Соня, с которой мы тогда жили в одном подъезде, как могла ухаживала за мной. Однажды резко сказала: «Хватит, Аурика, себя живьем хоронить! Вставай, будем работать». Она буквально силой увезла сестру с собой на гастроли и постепенно работа залечила горе от потери любимого.

Сестры и сейчас часто выступают вместе на сцене. «Соня, да и я тоже – однолюбы. Мы так любили своих мужей, что после их ухода даже мысли такой не возникает, что кто-то может их заменить!» – заключила сестра Софии Ротару.