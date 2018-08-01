Галкин прокомментировал конфликт Земфиры с Монеточкой и Гречкой
1 августа 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Конфликт юной певицы Гречки с признанной звездой Земфирой продолжается. Гречка отказалась выступать на одной сцене с Рамазановой. Максим Галкин снял ролик, в котором высмеял это «великое противостояние».
Ранее Земфира весьма нелестно высказалась о юном даровании. Гречке досталось не только за тексты и голос, но и за внешность. Анастасия Иванова (Гречка), в свою очередь, отказалась принять участие в музыкальном фестивале в Сочи, где должна была выступить на одной сцене с Земфирой.
Максим Галкин не остался в стороне и с юмором прокомментировал разгоревшийся скандал, выложив в инстаграме ролик, снятый в стиле «говорящей головы». «Благодаря Земфире мы познакомились с юными дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам», - отметил Галкин.
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