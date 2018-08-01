Все ради детей. Чета Пугачева-Галкин получают вид на жительство в Европе

Слухи о том, что чета Пугачевой-Галкина решила обосноваться на Кипре, похоже, оказались все же правдой. Примадонна и ее близкие отправились на Кипр, чтобы получить вид на жительство. Для оформления всех необходимых документов семья должна присутствовать в стране в полном составе.

О том, что решение вовсе не спонтанное становится ясно хотя бы потому, что недвижимость на Кипре артистка приобрела еще в прошлом году и записана она на ее 42-летнего супруга Максима Галкина. Сейчас же семья улаживает бюрократические формальности.

"И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей", - сообщил изданию Dni.ru источник в окружении артистки. Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в офшорах. И, по словам того же источника, Примадонна «захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках».

Во сколько обошлась звездному семейству недвижимость на Кипре - не известно. Однако некоторые СМИ сообщали. Что Алла Пугачева и Максим Галкин получили уже получили кипрские паспорта. А по закону для получения гражданства страны в местную недвижимость нужно инвестировать от 2 миллионов евро.

Вид на жительство стоит намного меньше, он дается при покупке недвижимости от 300 тысяч евро. Но надо подтвердить доход в размере минимум 30 тысяч евро и положить столько же на счет в банке. Через семь лет проживания на Кипре можно получить гражданство страны.