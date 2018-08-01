Муж Ани Лорак после скандала не убрал из друзей предполагаемую возлюбленную
1 августа 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Супруг певицы Ани Лорак после недавнего скандала не стал убирать из друзей предполагаемую любовницу. Ранее Мурата Налчаджиоглу засняли в обнимку с киевской светской львицей по имени Яна Беляева.
Мужчина никак не комментирует кадры, на которых он нежно обнимает женщину, однако он закрыл для комментариев свои посты в социальной сети Instagram. Как сообщает "7 Дней", муж Ани Лорак при этом оставил в друзьях Яну, которая стала причиной шумихи.
Инсайдеры утверждают, что мужчина и женщина тайно встречаются уже около года. Более того, он якобы снимал для нее квартиру в столице Украины. Эта информация, однако, не является подтвержденной.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес