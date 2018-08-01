Муж Ани Лорак после скандала не убрал из друзей предполагаемую возлюбленную

Супруг певицы Ани Лорак после недавнего скандала не стал убирать из друзей предполагаемую любовницу. Ранее Мурата Налчаджиоглу засняли в обнимку с киевской светской львицей по имени Яна Беляева.

Мужчина никак не комментирует кадры, на которых он нежно обнимает женщину, однако он закрыл для комментариев свои посты в социальной сети Instagram. Как сообщает "7 Дней", муж Ани Лорак при этом оставил в друзьях Яну, которая стала причиной шумихи.

Инсайдеры утверждают, что мужчина и женщина тайно встречаются уже около года. Более того, он якобы снимал для нее квартиру в столице Украины. Эта информация, однако, не является подтвержденной.