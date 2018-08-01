Маша Малиновская показала результаты борьбы с лишним весом

Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в своем Instagram довольно откровенную фотографию. Скандальная телезвезда позирует в ванной комнате топлес, заметно, что она сильно похудела.

Секрет похудения Маши прост: "В зал и зашить рот". Но некоторые подписчики сомневаются, что Малиновской удалось похудеть естественным путем. А другие отметили, что на такие результаты "страшно смотреть".