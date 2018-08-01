Юлия Меньшова ответила хейтерам, критикующим ее лицо

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова решила ответить хейтерам, которые постоянно критикуют ее лицо. На страничке женщины часто появляются негативные комментарии о ее внешности.

Юлии советуют не выходить на улицу без макияжа, сделать что-нибудь с пигментными пятнами, "перестать выпивать", чтобы избавиться от одутловатости и многое другое.

Как сообщает teleprogramma.ru, Меньшовой надоело читать подобные комментарии – она решила расставить все по местам. На своей страничке в соцсети телеведущая написала, что ее "пластический хирург определенно перестарался". Она язвительно отметила, что приезжает на телевидение за сутки до съемок, чтобы привести себя в должный вид. Юлия также прокомментировала домыслы о том, что она употребляет алкоголь. По словам знаменитости, ей просто приходится это делать – "с таким-то лицом жить".

Поклонники оценили чувство юмора Меньшовой и посоветовали ей не обращать внимание на злых людей.